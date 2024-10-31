Подчиняются законам физики: призраки живут сто лет, после чего "умирают", — эксперт

По мнению эксперта по паранормальным явлениям Брайана Стерлинга-Вете, у призраков "заканчивается энергия", после чего они "рассеиваются".

Related video

У призраков "ограниченная продолжительность жизни". Они могут существовать не более столетия, после чего умирают, а на их место "приходят более молодые призраки, многим из которых нет и 100 лет". Об этом пишет The Daily Star со ссылкой на доктора философии, эксперта по паранормальным явлениям Брайана Стерлинга-Вете.

Он более десяти лет анализировал паранормальные явления. Свои наблюдения эксперт изложил в отчете.

"Когда все данные были учтены, было довольно шокирующим думать, что многие некогда известные призраки могли буквально умирать. Стало очевидно, что некогда известные призраки в ранее населенных призраками местах начали появляться все реже, а некоторых не видели уже много лет", — отметил Брайан Стерлинг-Вете.

В исследовании он предполагает, что, вероятно, призраки, как и живые люди, имеют ограниченную продолжительность жизни.

"Проще говоря, второй закон термодинамики гласит, что энергия имеет тенденцию рассеиваться и деградировать со временем. Я утверждаю, что наши результаты показывают, что призраки действительно подчиняются второму закону термодинамики, поскольку у них, видимо, заканчивается энергия", — добавил эксперт.

Отметим, что недавно певица по имени Брокард заявила, что дух покойного премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был замечен в женских туалетах корабля "Королева Мэри" ("Queen Mary"). Она поделилась подробностями своей встречи с призраком.

Тем временем в США девочка-призрак пугает постояльцев исторического отеля. Она появляется возле кроватей гостей и, прежде чем исчезнуть, произносит: "Поиграй со мной"