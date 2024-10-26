Зашел за женщиной в туалет: призрак Уинстона Черчилля был замечен на историческом корабле

Певица и эксперт по призракам Брокард утверждает, что видела дух покойного Уинстона Черчилля на вечеринке на корабле. Она поделилась подробностями своей встречи с призраком.

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Певица по имени Брокард, побывавшая замужем за призраком, заявила, что дух покойного премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был замечен в женских туалетах корабля "Королева Мэри" ("Queen Mary"). Судно сейчас стоит в доке в Калифорнии (США). Об этом пишет Daily Star.

Дух премьер-министра военного времени был замечен в женских туалетах исторического корабля "Королева Мэри". Так утверждает певица и эксперт по призракам Брокард, которая говорит, что видела государственного деятеля, любившего сигары, прогуливающегося по коридорам судна.

"Я всегда сталкиваюсь с паранормальной активностью, когда меньше всего этого ожидаю. Я шла по длинному узкому коридору в сторону туалетов, с каждым шагом воздух становился все плотнее, и меня охватило сильное чувство страха. Я открыла дверь в уборную и она наполнилась густым туманом, мне показалось, что за мной кто-то идет. Когда дверь захлопнулась за мной, она хлопнула дважды, как будто кто-то вошел. А потом я увидела полное воплощение мужчины с сигарой, он был очень похож на Уинстона Черчилля. Я выскочила за дверь. Это был самый быстрый визит в туалет, который я когда-либо совершала", — рассказал Брокард, которая была на борту корабля на вечеринке.

Уинстон Черчилль любил плавать на корабле "Королева Мэри" Фото: Britannica

Издание отмечает, что Черчилль любил плавать на корабле "Королева Мэри". Он часто использовал судно для поездок в США и Канаду.

"Именно на этом судне обсуждались ранние планы операции "Оверлорд" и "День Д". Как человек, который любил жить хорошо и легко довольствовался самым лучшим, он действительно наслаждался обслуживанием высшего уровня на борту Queen Mary", — сказал писатиль и историк Алан Пэквуд.

Сейчас "Королева Мэри" — это отель, постоянно пришвартованный в доке в Калифорнии. Некоторые люди говорят, что духи умерших все еще преследуют корабль, который сегодня считается одним из самых посещаемых мест в США.

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