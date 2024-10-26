Зайшов за жінкою в туалет: привид Вінстона Черчилля був помічений на історичному кораблі

Співачка й експерт із привидів Брокард стверджує, що бачила дух покійного Вінстона Черчилля на вечірці на кораблі. Вона поділилася подробицями своєї зустрічі з привидом.

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Співачка на ім'я Брокард, яка була одружена з привидом, заявила, що дух покійного прем'єр-міністра Великобританії Вінстона Черчилля був помічений у жіночих туалетах корабля "Королева Мері" ("Queen Mary"). Судно зараз стоїть у доці в Каліфорнії (США). Про це пише Daily Star.

Дух прем'єр-міністра воєнного часу був помічений у жіночих туалетах історичного корабля "Королева Мері". Так стверджує співачка й експерт із привидів Брокард, яка каже, що бачила державного діяча, який любив сигари, що прогулювався коридорами судна.

"Я завжди стикаюся з паранормальною активністю, коли найменше цього очікую. Я йшла довгим вузьким коридором у бік туалетів, з кожним кроком повітря ставало дедалі щільнішим, і мене охопило сильне почуття страху. Я відчинила двері у вбиральню і вона наповнилася густим туманом, мені здалося, що за мною хтось іде. Коли двері зачинилися за мною, вони грюкнули двічі, наче хтось увійшов. А потім я побачила повне втілення чоловіка з сигарою, він був дуже схожий на Вінстона Черчилля. Я вискочила за двері. Це був найшвидший візит до туалету, який я коли-небудь робила", — розповів Брокард, яка була на борту корабля на вечірці.

Вінстон Черчилль любив плавати на кораблі "Королева Мері" Фото: Britannica

Видання зазначає, що Черчилль любив плавати на кораблі "Королева Мері". Він часто використовував судно для поїздок у США та Канаду.

"Саме на цьому судні обговорювалися ранні плани операції "Оверлорд" і "День Д". Як людина, яка любила жити добре і легко задовольнялася найкращим, він справді насолоджувався обслуговуванням найвищого рівня на борту Queen Mary", — сказав письменник та історик Алан Пеквуд.

Зараз "Королева Мері" — це готель, постійно пришвартований у доці в Каліфорнії. Деякі люди кажуть, що духи померлих все ще переслідують корабель, який сьогодні вважається одним із найбільш відвідуваних місць у США.

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