Підкоряються законам фізики: привиди живуть сто років, після чого "помирають", — експерт

На думку експерта з паранормальних явищ Браяна Стерлінга-Вете, у примар "закінчується енергія", після чого вони "розсіюються".

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У привидів "обмежена тривалість життя". Вони можуть існувати не більше від століття, після чого помирають, а на їхнє місце "приходять молодші примари, багатьом з яких немає і 100 років". Про це пише The Daily Star з посиланням на доктора філософії, експерта з паранормальних явищ Браяна Стерлінга-Вете.

Він більш ніж десять років аналізував паранормальні явища. Свої спостереження експерт виклав у звіті.

"Коли всі дані були враховані, було досить несподівано думати, що багато колись відомих привидів могли буквально вмирати. Стало очевидно, що колись відомі привиди у раніше населених примарами місцях почали з'являтися дедалі рідше, а деяких не бачили вже багато років", — зазначив Браян Стерлінг-Вете.

У дослідженні він припускає, що, ймовірно, привиди, як і живі люди, мають обмежену тривалість життя.

"Простіше кажучи, другий закон термодинаміки свідчить, що енергія має тенденцію розсіюватися та деградувати з часом. Я стверджую, що наші результати показують, що примари справді підкоряються другому закону термодинаміки, оскільки у них, мабуть, закінчується енергія", — додав експерт.

Зазначимо, що нещодавно співачка на ім'я Брокард заявила, що дух покійного прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля був помічений у жіночих туалетах корабля "Королева Мері" ("Queen Mary"). Вона поділилася подробицями своєї зустрічі з привидом.

Тим часом в США дівчинка-привид лякає постояльців історичного готелю. Вона з'являється біля ліжок гостей і, перш ніж зникнути, вимовляє: "Пограй зі мною"