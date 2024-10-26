"Пограй зі мною": дівчинка-привид лякає постояльців історичного готелю (фото)

Готель Thomas House відомий не тільки своєю багатою історією, а й привидами. Багато постояльців розповідали про привид дівчинки, яка, за чутками, була дочкою одного з перших власників.

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Готель Thomas House у Ред-Боїлінг-Спрінгс, штат Теннессі, набув слави одного з найзагадковіших місць у США. Гості стверджують, що стикалися з паранормальними явищами: бачили темні фігури, чули голоси і відчували, як їхні ліжка рухаються вночі. Про це пише Daily Star.

Готель із багатою історією був побудований 1890 року як спа-центр із мінеральними джерелами. Воді приписували цілющі властивості, а серед відвідувачів значився навіть президент США Вудро Вільсон. Будівля неодноразово горіла: перша пожежа 1924 року знищила її майже повністю, але готель відновили 1927 року. Друга пожежа в 1990-х роках пошкодила одне крило, яке потім відновили.

Сьогодні Thomas House відомий не тільки багатою історією, а й своїми привидами. За чутками, одним із духів є Сара Клойд, дочка одного з перших власників. Вона з'являється біля ліжок гостей і, перш ніж зникнути, вимовляє: "Пограй зі мною". Місцеві жителі розповідають, що Сара тримається за живіт, ніби відчуває біль.

"Я ніколи не бачила дівчинку, але вся моя сім'я вірить у привидів", — зізнається Велін Томас, нинішня власниця готелю.

Готель Thomas House відомий не тільки багатою історією, а й своїми привидами. Фото: Facebook

Відвідувачі повідомляють і про інших привидів: у коридорах нібито чути кроки, а в кімнатах відчувається незрозуміле холодне тремтіння. Один із гостей розповів, що почув роздратоване зітхання, немов духи з полегшенням сприйняли його відхід. Інший гість зазначив, що обстановка готелю нагадує "локацію з гри Resident Evil", хоча при цьому заклад залишається затишним і гостинним.

Готель часто приваблює команди мисливців за привидами і паранормальні шоу, такі як "Паранормальний штат", "Портали в пекло" і "Мисливці за привидами". Серед інших місць у Теннессі, відомих своєю паранормальною активністю, згадуються кладовище Ред-Еш і печера відьми Белл.

Thomas House пропонує гостям 15 номерів, а також безкоштовний сніданок і стоянка.

Раніше Фокус повідомляв, що пара знайшла таємну кімнату і тунелі під сходами в старому будинку. Несподівана знахідка налякала сім'ю. Попередні власники будинку нічого не згадали про приховане приміщення.

Також стало відомо, що 100-річна капсула часу розкрила старі секрети. Серед предметів були газети, Біблія, копія Конституції та документа від квітня 1917 року, яким США оголосили війну.