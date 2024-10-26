"Поиграй со мной": девочка-призрак пугает постояльцев исторического отеля (фото)

Отель Thomas House известен не только своей богатой историей, но и привидениями. Многие постояльцы рассказывали о призраке девочки, которая, по слухам, была дочерью одного из первых владельцев.

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Отель Thomas House в Ред-Боилинг-Спрингс, штат Теннесси, приобрел славу одного из самых загадочных мест в США. Гости утверждают, что сталкивались с паранормальными явлениями: видели темные фигуры, слышали голоса и чувствовали, как их кровати двигаются ночью. Об этом пишет Daily Star.

Отель с богатой историей был построен в 1890 году как спа-центр с минеральными источниками. Воде приписывали целебные свойства, а среди посетителей числился даже президент США Вудро Вильсон. Здание неоднократно горело: первый пожар в 1924 году уничтожил его почти полностью, но отель был восстановлен в 1927 году. Второй пожар в 1990-х годах повредил одно крыло, которое затем восстановили.

Сегодня Thomas House известен не только богатой историей, но и своими привидениями. По слухам, одним из духов является Сара Клойд, дочь одного из первых владельцев. Она появляется у постелей гостей и, прежде чем исчезнуть, произносит: "Поиграй со мной". Местные жители рассказывают, что Сара держится за живот, как будто испытывает боль.

"Я никогда не видела девочку, но вся моя семья верит в призраков", — признается велин Томас, нынешняя владелица отеля.

Отель Thomas House известен не только богатой историей, но и своими привидениями. Фото: Facebook

Посетители сообщают и о других призраках: в коридорах якобы слышны шаги, а в комнатах ощущается необъяснимая холодная дрожь. Один из гостей рассказал, что услышал раздраженный вздох, словно духи с облегчением восприняли его уход. Другой гость отметил, что обстановка отеля напоминает "локацию из игры Resident Evil", хотя при этом заведение остается уютным и гостеприимным.

Отель часто привлекает команды охотников за привидениями и паранормальные шоу, такие как "Паранормальный штат", "Порталы в ад" и "Охотники за привидениями". В числе других мест в Теннесси, известных своей паранормальной активностью, упоминаются кладбище Ред-Эш и пещера ведьмы Белл.

Thomas House предлагает гостям 15 номеров, а также бесплатный завтрак и парковку.

Ранее Фокус сообщал, что пара нашла тайную комнату и туннели под лестницей в старом доме. Неожиданная находка напугала семью. Предыдущие владельцы дома ничего не упомянули о скрытом помещении.

Также стало известно, что 100-летняя капсула времени раскрыла старые секреты. Среди предметов были газеты, Библия, копия Конституции и документа от апреля 1917 года, которым США объявили войну.