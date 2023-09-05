Новый Volkswagen Golf 2024 рассекретили до премьеры (фото)

Обновленный Volkswagen Golf изменится внешне и внутренне. Хэтчбек получит измененный экстерьер и интерьер с новой информационно-развлекательной системой.

Обновленный Volkswagen Golf 2024 впервые показали без камуфляжа. Снимки были сделаны во время пресс-конференции бренда. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Volkswagen показал, как будет выглядеть последний Golf с ДВС. Следующее поколение модели полностью перейдет на электротягу.

Обновленный хэтчбек отличается более тонкими передними фарами и измененным бампером. Самые большие изменения произойдут внутри авто.

На снимке изображен обновленный Volkswagen Golf с внешним пакетом R-Line. Он делает автомобиль визуально агрессивнее.

В интерьере появится увеличенный мультимедийный дисплей с новой информационно-развлекательной системой. Она будет работать гораздо быстрее и стабильнее.

Модель, как и прежде, предложат с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридными силовыми установками. Полностью электрическая версия модели не заявлена.

По слухам, обновленная модель продержится на рынке до 2027 года. Затем популярный хэтчбек заменит электрический преемник.

Ожидается, что замена Volkswagen Golf будет сильно похожа на оригинальный хэтчбек. Также модель будет достаточно бюджетной, чтобы конкурировать с другими компактными электромобилями.

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