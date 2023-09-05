Неожиданный ход: в США пьяный водитель вызвал полицию сам на себя (видео)

Пьяный водитель не сразу понял, что он сам и является нарушителем ПДД. Содержание алкоголя в его крови почти вдвое превышало допустимый уровень.

В американском штате Небраска произошел курьезный инцидент с участием пьяного водителя. На шоссе он выехал на встречную полосу движения и сам вызвал полицию. Об этом рассказали на сайте Jalopnik.

Инцидент произошел еще в марте этого года. Тогда полицейские были озадачены вызовом, который поступил от одного из водителей.

Офис шерифа округа Ланкастер разместил запись с видеорегистратора и фрагмент записи звонка пьяного водителя. Он заявил полицейским, что заметил другого водителя, который ехал по полосе движения в неправильном направлении.

"Я еду по шоссе 77 на север, и кто-то едет не на той стороне дороги", — сказал пьяный водитель.

Во время разговора мужчина пожаловался, что из-за "нарушителя" он едва не попал в ДТП. Позже он добавил, что таких водителей было несколько.

Прибывший на вызов полицейский сразу же заметил автомобиль, который стоял в обратном направлении к полосе движения. Водитель авто заявил, что вероятнее всего "пропустил выезд".

Спустя несколько минут выяснилось, что это был тот самый водитель, который обратился в полицию. Он был слишком пьян, чтобы понять, что это именно он ехал в неправильном направлении. Содержание алкоголя в его крови почти вдвое превышало допустимый уровень.

После разговора мужчину доставили в полицейский участок. Пока неизвестно, какое наказание понесет пьяный водитель за нарушение ПДД.

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании мужчина проехал 45 километров на фургоне с отсутствующей резиной на передних колесах.