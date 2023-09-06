Toyota представила 450-сильный спорткар: будет построено только три таких авто (фото)

Toyota GR Supra GT4 100 Edition стал самой дорогой версией спорткара. Под капотом расположен 450-сильный двигатель, а разгон до сотни занимает менее 4 секунд.

Линейку Toyota GR Supra пополнила новая гоночная версия GT4 100 Edition. Всего будет выпущено только три таких спорткара. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Toyota GR Supra GT4 100 Edition основана на гоночном болиде GT4 EVO. Как и "донор" этот спорткар нельзя использовать на дорогах общего пользования.

Новинка не может принимать участие в соревнованиях GT4. Владелец сможет поездить на спорткаре только в определенные трек-дни.

Все три авто будут окрашены в цвет Plasma Orange Фото: Toyota

Toyota GR Supra GT4 100 Edition окрашена в оранжевый цвет Plasma Orange. Также эта версия отличается наличием пассажирского сиденья, новыми карбоновыми боковыми зеркалами заднего вида и измененным кузовным обвесом.

В интерьере появилось сиденье для пассажира Фото: Toyota

На капоте появился увеличенный воздухозаборник. Также спереди установлен новый карбоновый сплиттер, а сзади есть массивное антикрыло.

На капоте есть увеличенный воздухозаборник Фото: Toyota

Toyota GR Supra GT4 100 Edition будет выпущена ограниченным тиражом в три экземпляра. Один из них предназначен для Северной Америки, а два других — для Европы и Азии.

Toyota GR Supra GT4 100 Edition оснащена 3,0-литровым турбированным двигателем мощностью 450 л.с. и 660 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 4 секунд, а максимальная скорость составляет почти 300 км/ч. Благодаря отсутствию глушителя в выхлопной системе спорткар стал звучать агрессивнее.

Стоимость лимитированного спорткара составляет 236 440 долларов. В эту сумму не входят налоги и стоимость доставки.

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