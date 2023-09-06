Битва четырех колец: спорткары Audi сравнили в заезде по прямой (видео)

Несмотря на мокрую дорогу, все три спорткара отлично справились с этого гонкой. Эти три модели отличаются по мощности и весу, но они являются очень быстрыми.

Блогеры устроили драг-рейсинг между тремя заряженными моделями Audi. В гонке участвовали хэтчбек RS3, купе RS5 и лифтбек RS7. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Audi выпускает целую линейку заряженных спорткаров RS. Все эти модели имеют полный привод Quattro и мощные двигатели.

Audi RS3 Performance оснащен 2,5-литровым пятицилиндровым турбированным двигателем мощностью 407 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Вес заряженного хэтчбека составляет 1560 кг.

Под капотом Audi RS5 Competition Plus расположен 2,9-литровый турбированный двигатель V6 мощностью 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Спортивное купе весит 1695 кг.

Audi RS7 Performance оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 630 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Вес заряженного лифтбека составляет 2065 кг.

В первом заезде с места Audi RS5 Competition Plus стартовал лучше всех, но перед финишем его обогнал Audi RS7 Performance. Audi RS3 Performance не смог справиться с более мощными конкурентами.

Во втором заезде Audi RS7 Performance снова занял первое место. В этот раз вторым приехал Audi RS3 Performance, а Audi RS5 Competition Plus досталась третья позиция.

В заезде с ходу Audi RS7 Performance в очередной раз одержал победу. Audi RS5 Competition Plus занял второе место, а Audi RS3 Performance приехал последним.

Ранее Фокус сообщал, что блогеры устроили драг-рейсинг между тремя Porsche в версиях Turbo S — спорткаром 911, седаном Panamera и электромобилей Taycan.