Porsche 911 сравнили с Panamera и Taycan в заезде по прямой (видео)

Porsche в версии Turbo S являются очень быстрыми автомобилями. Блогеры выяснили, какая же модель является самой быстрой.

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Блогеры устроили драг-рейсинг между тремя Porsche в версиях Turbo S — спорткаром 911, седаном Panamera и электромобилей Taycan. Только один из автомобилей стал победителем. Видео опубликовали на YouTube-канале Autocar India.

Несмотря на то, что все три автомобиля носят название Turbo S, они сильно отличаются друг от друга. Тем не менее их объединяет одно качество — отличная динамика.

Porsche 911 Turbo S оснащен 3,8-литровым турбированным оппозитным двигателем мощностью 650 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Вес суперкара составляет 1640 кг.

Под капотом Porsche Panamera Turbo S размещен 4,0-литровый турбированный двигатель V8 мощностью 630 л.с. и 820 Нм крутящего момента. Заряженный седан весит 2080 кг.

Porsche Taycan Turbo S оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 625 л.с. и 1050 Нм крутящего момента. Вес электромобиля составляет 2295 кг.

В заезде с места Porsche 911 Turbo S уверенно вырвался вперед, не оставив шансов на победу для своих соперников. Porsche Taycan Turbo S приехал вторым, а Panamera Turbo S заняла третье место.

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В заезде с ходу ситуация повторилась. Porsche Taycan Turbo S оказался очень быстрым, но даже ему не удалось справиться с 911 Turbo S, который разгонялся до сотни менее чем за 2,5 секунды.

Ранее Фокус рассказал, что блогеры устроили драг-рейсинг между быстрыми кроссоверами, внедорожниками и пикапами.