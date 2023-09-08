В Украине заметили мощный электромобиль от Geely и Volvo с запасом хода 650 км (фото)

Электрокар Zeekr 001 оснащен двумя моторами общей мощностью 544 л. с. Он богато оснащен и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с.

В Киеве сфотографировали новый Zeekr 001. Эта первая модель от электрического бренда концерна Geely. Снимки авто опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электромобиль Zeekr 001 является китайским, но создан в Швеции при участии специалистов Volvo (эта марка также является частью концерна Geely). Это пятиметровый обтекаемый лифтбэк со стремительным силуэтом и высоко посаженными фарами.

Салон Zeekr 001 отделан кожей Nappa и алькантарой. У авто узкий виртуальный щиток приборов и большой 15,4-дюймовый тачскрин. Спортивные кресла получили электропривод, вентиляцию и массаж. Также китайский электромобиль получил электропривод двери багажника, трехзонный климат-контроль и аудиосистему Yamaha.

На центральной панели установлен огромный тачскрин Фото: Geely

Новый Zeekr 001 оснащен двумя моторами суммарной мощностью 544 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с, а его максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

Китайский электромобиль Zeekr 001 получил батарею на 100 кВт∙ч, а его запас хода составляет 656 км. Кроме того, он оснащен пневмоподвеской с изменяемым (в пределах 117-200 мм) клиренсом.

Запас хода электрокара достигает 656 км Фото: Topcars UA

Цена Zeekr 001 в Украине стартует примерно с 60 000 долларов. Также можно выбрать "дальнобойный" вариант с батареей на 140 кВт∙ч и запасом хода свыше 1000 км.

Ранее Фокус сообщал, что у Zeekr 001 появилась сверхмощная спортивная версия на 1265 сил.

Также мы писали, что в Украине появился первый электрокроссовер от Huawei.