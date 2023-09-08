Водитель эвакуатора угнал раритетный спорткар Ford Mustang 60-х (фото)

Водитель эвакуатора также потребовал с владельца спорткара деньги еще до перевозки авто. Ford Mustang получил множество внешних модификаций, что может помочь в поисках автомобиля.

В США водитель эвакуатора угнал классический спорткар Ford Mustang 1965 года. Владелец купил автомобиль всего за несколько дней до инцидента. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Потерпевший поделился, что купил этот модифицированный Ford Mustang 1965 года всего несколько дней назад. Он связался с эвакуаторной компанией, чтобы перевезти автомобиль из Лоренсвилля в Луизиану.

Спустя несколько дней Ford Mustang так и не был доставлен владельцу. Водитель эвакуатора связался с покупателем и настоял на том, чтобы он заплатил за транспортировку авто заранее. Мужчина ответил, что оплатит все услуги после того, как ему доставят спорткар.

Полицейские отметил, что это гражданское преступление. Главная проблема заключается в том, что покупателю еще не передали право собственности от старого владельца.

Поиски автомобили продолжаются. К счастью, спорткар получил множество внешних модификаций, поэтому его будет проще найти.

В салоне также есть несколько изменений Фото: Gwinnett County PD

Этот Ford Mustang оснащен новыми передними крыльями и нестандартными светодиодными фарами. Также сзади появились двойные фонари и выхлопные патрубки, которые интегрированы в задний бампер.

Сзади установлены двойные фонари Фото: Gwinnett County PD

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