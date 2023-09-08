В Украине появился новейший электрокроссовер Mercedes-Benz за 3 миллиона (фото)

Mercedes EQE SUV — роскошный электрический кроссовер с обтекаемым дизайном. Автомобиль способен проехать до 558 км без подзарядки.

В Киеве на автовозе заметили новый Mercedes-Benz EQE SUV. Электрический кроссовер только-только вышел на украинский рынок. Фотографии авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электромобиль Mercedes EQE SUV – более роскошная альтернатива Tesla Model Y и конкурент BMW iX. Купить электромобиль Mercedes на украинском рынке можно по цене от 3 до 4,6 млн гривен.

Запас хода электромобиля достигает 558 км Фото: Topcars UA

4,86-метровый кроссовер отличается элегантным обтекаемым дизайном в духе старшего брата Mercedes EQS SUV. "Фишка" салона – огромный трехсекционный дисплей на всю ширину передней панели. У авто просторный салон и большой (520-1675 л) багажник.

На фото попал новый Mercedes EQE 350 4Matic SUV стоимостью от 3,1 млн гривен. Такой кроссовер получил 292-сильную установку и полный привод. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,6 с и развить 210 км/ч. В линейке есть и более мощные версии на 408-625 л. с.

На всю ширину передней панели растянут трехсекционный дисплей Фото: Mercedes-Benz

Аккумуляторная батарея емкостью 90,6 кВт∙ч позволяет проехать до 558 км без подзарядки. Электрокроссовер Mercedes оснащают пневмоподвеской и управляемыми задними колесами.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве заметили очень редкий спорткар Mercedes с эксклюзивным тюнингом.

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