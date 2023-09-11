На украинский рынок выйдет новейший спортивный кроссовер из Италии (фото)

Кроссовер Maserati Grecale — новый конкурент Porsche Macan и BMW X3. Модель богато оснащена и уже в базовой версии получила 300-сильный турбомотор.

В Украине вскоре появится новый Maserati Grecale. На кроссовер уже начали принимать заказы. Подробности модели появились на Auto.ria.

Кроссовер Maserati Grecale 2023 – младший брат модели Levante. 4,8-метровая модель является конкурентом Porsche Macan, BMW X3 и Mercedes GLC.

Модель будет доступна с 300-сильным турбомотором Фото: Maserati

Новый Maserati Grecale в Украине будет стоить от 2 767 600 гривен. В такую сумму оценили начальную версию модели с 2,0-литровым 300-сильным турбомотором. Она способна разогнаться до 100 км/ч за 5,6 с и развить 240 км/ч.

Следует отметить, что для модели также предложены 330-сильный вариант этого мотора и 3,0-литровый V6 твин-турбо мощностью 530 л. с. Кроме того, есть и 557-сильный электромобиль Maserati Grecale Folgore с запасом хода более 500 км.

У кроссовера богатая начальная комплектация Фото: Maserati

Комплектация Maserati Grecale 2023 включает кожаный салон, диодные фары, 20-дюймовые диски, раздельный климат-контроль, камеры кругового обзора, электроприводы сидений и двери багажника, а также набор систем активной безопасности.

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