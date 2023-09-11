На электромобилях Audi и Porsche заметили опасный дефект: он может привести к возгоранию

Audi и Porsche в ближайшие месяцы отзовут 6676 электромобилей. На двух моделях заметили дефект, который приводит к утечкам внутри аккумуляторов.

На электромобилях Audi E-tron GT и Porsche Taycan заметили опасный дефект. Он может привести к возгоранию аккумуляторной батареи. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Audi и Porsche в ближайшие месяцы отзовут 6676 электромобилей. На моделях E-tron GT и Taycan возможна утечка внутри аккумуляторов. Это может вызвать появление искр и последующего пожара.

В Porsche заявили, что о проблеме впервые стало известно еще в 2022 году. Тогда поступали сообщения о том, что в аккумуляторных батареях некоторых электромобилей Taycan есть проблемы с изоляцией. После этого производитель стал использовать герметик Teroson.

Спустя некоторое время похожая проблема наблюдалась на электромобилях в Европе. Исправить дефект не помогло и использование нового герметика.

Под отзыв попадут 4777 экземпляров Porsche Taycan 2023 модельного года. Также Audi отзывает 1899 единиц E-tron GT и RS E-tron GT.

Дилеры будут проверять автомобили и проверять их на предмет попадания жидкости в аккумуляторную батарею. Если тестирование покажет возможность утечки, аккумулятор будет заменен.

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