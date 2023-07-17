Популярный кроссовер Toyota RAV4 отзывают из-за заводского дефекта

Дефект приводит к тому, что на гибридных кроссоверах происходит замыкание. Toyota уже пыталась решить проблему, но попытка оказалась неудачной.

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В США отзывают гибридные кроссоверы Toyota RAV4 Prime и Lexus NX450h+. На этих моделях может возникнуть короткое замыкание во время эксплуатации. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Toyota узнала о проблеме с кроссоверами еще в июне 2021 года. Тогда появился первый отчет, в котором на одном из автомобилей обнаружили неисправный пластиковый канал охлаждения на DC/DC преобразователе.

Поставками преобразователя занимается компания Denso. Тогда поставщик обнаружил поврежденный модуль выпрямления электрического тока внутри преобразователя постоянного тока, но не смог определить основную причину этой проблемы.

Дефект приводит к тому, что на гибридных кроссоверах происходит замыкание. Из-за этого может возникнуть пожар.

Toyota поручила изменить модуль выпрямителя так, чтобы исключить вероятность короткого замыкания. Тем не менее это не помогло полностью решить проблему.

Lexus NX450h+ стал еще одной моделью с таким дефектом Фото: Lexus

В 2023 году на Toyota RAV4 Prime и Lexus NX450h+ в DC/DC преобразователе снова возникало короткое замыкание. Теперь производитель собирается отозвать 43 442 автомобиля.

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Отзыву подлежат Toyota RAV4 Prime, выпущенные с 25 ноября 2019 года по 27 мая 2022 года, а также Lexus NX450h+, выпущенные с 7 апреля 2021 года по 27 мая 2022 года. Ремонт будет проведен за счет производителя.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota отзывает около 594 000 автомобилей из-за заводского дефекта.