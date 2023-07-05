Honda отзывает 124 тысячи автомобилей из-за проблем с тормозами

Дефект впервые был обнаружен в декабре 2020 года. С тех пор проблему с работой тормозной системы заметили сразу на нескольких моделях японского бренда.

Related video

Honda собирается отозвать около 124 077 автомобилей из-за дефекта, связанного с работой тормозной системы. Отзыв затронет авто, выпущенные с 2020 по 2023 год. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Еще в декабре 2020 года в Honda обнаружили то, что на некоторых авто отсутствовали гайки на усилителях тормозов. Поставщик запчастей Veoneer Brake Systems не смог вовремя предпринять необходимые меры.

В декабре 2022 года в Honda узнали о неисправности тормозов на модели Pilot 2021 года. Только сейчас производитель решил провести отзывную компанию.

Дефект увеличивает риск возникновения ДТП. Во время поездки усилитель тормозов может работать неисправно, из-за чего автомобилю будет трудно затормозить.

Отзыв затронет модели Civic с 2020 по 2021 модельный год, Passport с 2021 по 2023 год, Pilot с 2021 по 2022 год, Ridgeline с 2020 по 2023 год и Acura MDX 2020 года. Дилерам было дано указание осмотреть и заменить отсутствующие гайки.

Важно

Toyota отзывает почти 600 тысяч автомобилей из-за опасного дефекта

Отзывная компания начинается с августа 2023 года. Владельцы потенциальных автомобилей с дефектом будут проинформированы заранее.

Ранее Фокус сообщал, что концерн Ford Motor Company отзовет 125 322 автомобиля из-за риска возгорания двигателя.