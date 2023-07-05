Honda відкликає 124 тисячі автомобілів через проблеми з гальмами

Дефект вперше було виявлено в грудні 2020 року. Відтоді проблему з роботою гальмівної системи помітили одразу на кількох моделях японського бренду.

Related video

Honda збирається відкликати близько 124 077 автомобілів через дефект, пов'язаний з роботою гальмівної системи. Відкликання торкнеться авто, випущених з 2020 по 2023 рік. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Ще в грудні 2020 року в Honda виявили те, що на деяких авто були відсутні гайки на підсилювачах гальм. Постачальник запчастин Veoneer Brake Systems не зміг вчасно вжити необхідних заходів.

У грудні 2022 року в Honda дізналися про несправність гальм на моделі Pilot 2021 року. Тільки зараз виробник вирішив провести відкличну компанію.

Дефект збільшує ризик виникнення ДТП. Під час поїздки підсилювач гальм може працювати несправно, через що автомобілю буде важко загальмувати.

Відкликання торкнеться моделей Civic з 2020 по 2021 модельний рік, Passport з 2021 по 2023 рік, Pilot з 2021 по 2022 рік, Ridgeline з 2020 по 2023 рік і Acura MDX 2020 року. Дилерам було дано вказівку оглянути та замінити відсутні гайки.

Важливо

Toyota відкликає майже 600 тисяч автомобілів через небезпечний дефект

Відклична компанія починається з серпня 2023 року. Власники потенційних автомобілів з дефектом будуть проінформовані заздалегідь.

Раніше Фокус повідомляв, що концерн Ford Motor Company відкличе 125 322 автомобілі через ризик загоряння двигуна.