Ford відкликає понад 125 тисяч автомобілів через ризик займання

Проблема виявлена на гібридних моделях Ford та Lincoln з 2,5-літровим двигуном. Власників потенційно небезпечних авто просять не використовувати свої автомобілі, якщо вони виявили щось дивне.

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Концерн Ford Motor Company відкличе 125 322 автомобілі через ризик займання двигуна. Такий небезпечний дефект був виявлений на гібридних кросоверах та пікапах Ford та Lincoln. Про це повідомили на сайті Motor1.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) підтвердила інформацію про відкликання. Концерн відкличе гібридні версії Ford Escape 2020-2023 років та Maverick 2022-2023 років, а також Lincoln Corsair 2021-2023 років.

Дефект виявлено на трьох моделях Ford Motor Company Фото: Lincoln

Проблема виникла через зношені підшипники колінчастого валу. Вони призводять до утворення наскрізної вибоїни у блоці циліндрів двигуна.

Дефект зустрічається на 2,5-літровому двигуні Duratec. Загалом автовиробник отримав 23 повідомлення про пожежі під капотом через проблеми з цим двигуном.

Ford Motor Company вже відкликав автомобілі з цим двигуном та посилив підшипники колінчастого валу. Проте, дефект вдалося виправити не на всіх авто.

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Всього відгуку підлягають 86 656 одиниць Ford Escape, 35 501 пікап Ford Maverick і 3165 кросоверів Lincoln Corsair. Власників проблемних авто почнуть повідомляти про відкликання з 12 червня.

Раніше Фокус розповів, що Toyota оголосила про відкликання кросовера Corolla Cross.