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Авто

Чотири мільйони автомобілів Kia можуть відкликати через заводський дефект

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Фото: Kia | Дефект виявлено на кількох моделях Kia

Проблема може бути виявлена приблизно у 67 мільйонів автомобілів на ринку США. Дефект призводить до того, що при спрацюванні подушок безпеки пасажири можуть травмуватися уламками.

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У США до чотирьох мільйонів автомобілів Kia можуть відкликати через проблеми з подушками безпеки. Такий дефект може бути загалом виявлений у 67 мільйонів авто. Про це повідомили на сайті Carscoops.

У Національній адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) з'ясували, що близько чотирьох мільйонів автомобілів Kia можуть бути оснащені подушками безпеки з несправними нагнітачами. Це є небезпекою для пасажирів.

Розслідування було розпочато у 2015 році. Тоді з'явилися два повідомлення про травми. Виробник подушок безпеки ARC заявив, що відкликання 67 мільйонів автомобілів не потрібне.

Один з інцидентів через проблеми з подушками безпеки було виявлено на Kia Optima 2004 року випуску. У 2014 році пасажир травмувався при ДТП.

Відкликання може торкнутися двох модельних рядів, які випускалися протягом 16 років з 2000 року. Підсумковий список потенційно небезпечних автомобілів може бути ще більшим.

Крім Kia, відгук може зачіпати деякі моделі General Motors. Серед них Buick Enclaves, Chevrolet Traverses та GMC Acadias 2014-2017 модельних років.

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Якщо проблема підтвердиться, то 67 мільйонів автомобілів буде відкликано. Це буде найбільше відкликання в історії США.

Раніше Фокус розповів, що електромобіль Nissan Leaf відкликають через пошкодження вузла гальмівної трубки.