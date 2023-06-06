Четыре миллиона автомобилей Kia могут отозвать из-за заводского дефекта
Проблема может быть обнаружена примерно у 67 миллионов автомобилей на рынке США. Дефект приводит к тому, что при срабатывании подушек безопасности пассажиры могут травмироваться осколками.
В США до четырех миллионов автомобилей Kia могут отозвать из-за проблем с подушками безопасности. Такой дефект может быть обнаружен в общей сложности у 67 миллионов авто. Об этом сообщили на сайте Carscoops.
В Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) выяснили, что около четырех миллионов автомобилей Kia могут быть оснащены подушками безопасности с неисправными нагнетателями. Это представляет опасность для пассажиров.
Расследование было начато в 2015 году. Тогда появилось два сообщения о травмах. Производитель подушек безопасности ARC заявил, что отзыв 67 миллионов автомобилей не требуется.
Один из инцидентов из-за проблем с подушками безопасности был обнаружен на Kia Optima 2004 года выпуска. В 2014 году пассажир травмировался при ДТП.
Отзыв может коснуться двух модельных рядов, которые производились в течение 16 лет с 2000 года. Итоговый список потенциально опасных автомобилей может быть еще больше.
Помимо Kia, отзыв может затронуть некоторые модели General Motors. Среди них Buick Enclaves, Chevrolet Traverses и GMC Acadias 2014-2017 модельных годов.Важно
Если проблема подтвердится, то 67 миллионов автомобилей будут отозваны. Это будет самый крупный отзыв в истории США.
Ранее Фокус рассказал, что электромобиль Nissan Leaf отзывают из-за повреждения узла тормозной трубки.