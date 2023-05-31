На электромобиле Nissan Leaf заметили опасный дефект, связанный с тормозами

Проблема возникла из-за недосмотра одного из поставщиков запчастей. Всего отзыву подлежат 758 электромобилей Nissan Leaf 2023 модельного года.

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Один из самых популярных электромобилей в мире Nissan Leaf отзывают из-за повреждения узла тормозной трубки. Проблема обнаружена на авто 2023 модельного года. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

В Nissan заявили, что проблема возникла из-за недосмотра поставщика Sanoh America Inc. В январе 2023 года технический специалист обнаружил повреждение узла тормозной трубки на некоторых электромобилях.

Аудит 975 узлов электромобиля выявил не менее 25 поврежденных деталей. Еще одна проверка запасных частей 395 автомобилей завершилась обнаружением пяти поврежденных правых тормозных трубок.

Расследование показало, что для выравнивания тормозной трубки использовался неподходящий инструмент. Это может привести к преждевременной коррозии и к дальнейшей потере тормозной жидкости.

Nissan провел стресс-тесты и испытания на коррозию двух деталей. После этого было принято решение отозвать 758 электромобилей Nissan Leaf на рынке США.

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Отзывная компания начнется 7 июля. Все детали будут заменены за счет производителя, а владельцев электромобилей проинформируют заранее.

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