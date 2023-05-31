На електромобілі Nissan Leaf помітили небезпечний дефект, пов'язаний з гальмами

Проблема виникла через недогляд одного з постачальників запчастин. Усього виробник відкличе 758 електромобілів Nissan Leaf 2023 модельного року.

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Один з найпопулярніших електромобілів у світі Nissan Leaf відкликають через пошкодження вузла гальмівної трубки. Проблему виявлено на авто 2023 модельного року. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

У Nissan заявили, що проблема виникла через недогляд постачальника Sanoh America Inc. У січні 2023 року технічний фахівець виявив пошкодження вузла гальмівної трубки на деяких електромобілях.

Аудит 975 вузлів електромобіля виявив щонайменше 25 пошкоджених деталей. Ще одна перевірка запасних частин 395 автомобілів завершилася виявленням п'яти пошкоджених правих гальмівних трубок.

Розслідування показало, що для вирівнювання гальмівної трубки використовувався невідповідний інструмент. Це може призвести до передчасної корозії та подальшої втрати гальмівної рідини.

Nissan провів стрес-тести та випробування на корозію двох деталей. Після цього було ухвалено рішення відкликати 758 електромобілів Nissan Leaf на ринку США.

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Компанія з відкликання авто розпочнеться 7 липня. Усі деталі буде замінено коштом виробника, а власників електромобілів проінформують заздалегідь.

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