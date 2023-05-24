Популярний позашляховик Jeep відкликають через проблеми з кермом

Jeep розпочав розслідування цього дефекту 27 лютого 2023 року. Дефект потенційно зачіпає 53 965 позашляховиків Jeep Grand Cherokee та 35 401 екземпляр Grand Cherokee L.

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Позашляховики Jeep Grand Cherokee 2022-2023 років та Grand Cherokee L 2021-2023 років відкликають через небезпечний заводський дефект. Про це повідомили на сайті Carscoops.

У США під відгук потрапили 89 372 позашляховики Jeep Grand Cherokee і Grand Cherokee L. На деяких з цих авто можуть бути неправильно зібрані кермові колонки.

Jeep розпочав розслідування цього дефекту 27 лютого 2023 року. Усього було виявлено 15 проблем, пов'язаних з кермовими колонками. На щастя, поки що не зафіксовано жодного нещасного випадку.

У деяких автомобілів, що зійшли з конвеєра в Детройті, також був неправильно встановлений проміжний вал. Це може призвести до серйозної поломки.

Всі власники позашляховиків, яких можуть торкнутися проблеми, повідомлять про відкликання. Воно розпочнеться 7 липня 2023 року.

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Jeep заявляє, що дефект потенційно зачіпає 35 401 позашляховик Jeep Grand Cherokee L, випущений у період з 27 січня 2021 по 4 квітня 2023 року. Також дефект може бути у 53 965 одиниць Grand Cherokee, випущених у період з 19 жовтня 2021 року по 4 квітня 2023 року.

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