Популярный внедорожник Jeep отзывают из-за проблем с рулевым колесом

Jeep начал расследование этого дефекта 27 февраля 2023 года. Дефект потенциально затрагивает 53 965 внедорожников Jeep Grand Cherokee и 35 401 экземпляр Grand Cherokee L.

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Внедорожники Jeep Grand Cherokee 2022–2023 годов и Grand Cherokee L 2021–2023 годов отзывают из-за опасного заводского дефекта. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

В США под отзыв попали 89 372 внедорожника Jeep Grand Cherokee и Grand Cherokee L. На некоторых из этих авто могут быть неправильно собраны рулевые колонки.

Jeep начал расследование этого дефекта 27 февраля 2023 года. Всего было обнаружено 15 проблем, связанных с рулевыми колонками. К счастью, пока не зафиксировано ни одного несчастного случая.

У некоторых автомобилей, сошедших с конвейера в Детройте также был неправильно установлен промежуточный вал. Это может привести к серьезной поломке.

Всех владельцев внедорожников, которых может затронуть проблема, уведомят об отзыве. Он начнется 7 июля 2023 года.

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Кроссовер Mitsubishi Outlander отзывают из-за заводского дефекта

Jeep заявляет, что дефект потенциально затрагивает 35 401 внедорожник Jeep Grand Cherokee L, выпущенный в период с 27 января 2021 года по 4 апреля 2023 года. Также дефект может быть у 53 965 единиц Grand Cherokee, выпущенных в период с 19 октября 2021 года по 4 апреля 2023 года.

Ранее Фокус писал, что Volkswagen отзывает 35 325 электрокроссоверов ID.4 из-за внезапного открытия боковых дверей на низких скоростях.