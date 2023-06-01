Популярный кроссовер Toyota отзывают из-за заводского дефекта

Отзыв затрагивает 109 806 единиц Toyota Corolla Cross 2022-2023 модельного года. Боковые подушки безопасности для передних пассажиров могут не сработать из-за заводского дефекта.

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Toyota объявила об отзыве кроссовера Corolla Cross. На этой модели обнаружили дефект в работе подушек безопасности. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

В Toyota рекомендуют владельцам некоторых Corolla Cross 2022-2023 модельного года не перевозить пассажиров спереди. Боковые подушки безопасности для передних пассажиров могут не сработать из-за заводского дефекта.

Проблема возникла из-за производственной ошибки, связанной с конструкцией передней панели интерьера. На автомобилях с этим дефектом будет заменена часть салона.

Отзыв затронет 109 806 автомобилей, из которых 96 000 единиц находятся в США, а еще 13 806 экземпляров — в Канаде. Всех владельцев уведомят к концу июля 2023 года. Им необходимо вернуть свои авто дилеру, чтобы заменить детали с дефектом.

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В Toyota не прокомментировали, привел ли этот дефект к травмам или другим несчастным случаям. Национальная администрация безопасности дорожного движения США еще не опубликовала уведомление об отзыве.

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