Toyota отзывает почти 600 тысяч автомобилей из-за опасного дефекта

Дефект, связанный с амортизаторами, может привести к нестабильному управлению автомобилем. Ремонт всех деталей будет проводиться за счет производителя.

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Toyota отзывает около 594 000 автомобилей из-за заводского дефекта. На некоторых автомобилях обнаружили проблемы с амортизаторами. Об этом рассказали на сайте NHK.

Toyota Motor подала уведомление об отзыве некоторых автомобилей в Министерство транспорта Японии. Отзыву подлежат модели Yaris, Aqua и Sienta, выпущенные с декабря 2019 года по май 2023 года.

В Министерство транспорта Японии заявили, что на этих авто частично неисправны нижние рычаги амортизаторов. Из-за езды по неровным дорогам эти детали могут сломаться, что приведет к снижению стабильности.

Пока не было сообщений о том, что этот дефект становился причиной ДТП. Тем не менее уже зарегистрирована 31 поломка, связанная с этой проблемой. В четырех случаях управлять автомобилем становилось затруднительно.

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В Toyota подчеркнули, что для этих автомобилей буду проведены проверки в дилерских центрах. Все ремонтные работы будут выполнять за счет производителя.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota объявила об отзыве кроссовера Corolla Cross в США.