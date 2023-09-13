Страны Балтии запретили въезд автомобилей с российской регистрацией

Эстония стала последней страной Балтии, которая запретила въезд на свою территорию авто с российской регистрацией. Такой транспорт могут конфисковать, если граждане РФ попытаются пересечь границу.

Эстония запретила въезд автомобилей с российской регистрацией. Аналогичное решение приняли многие страны Европейского Союза. Об этом сообщил глава МИД Маргус Тсахкна.

С 13 сентября в Эстонии запрещено въезжать автомобилям с российскими номерами. Это одна из рекомендаций Европейской комиссии.

"Их не пригласят сюда пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не добьется победы", — заявил Маргус Тсахкна.

Также въезд на свои территории автомобилям с российскими номерами запретили Латвия и Литва. Это означает, что россияне не могут посещать страны Балтии на своих транспортных средствах.

Если гражданин РФ все же попытается пересечь границу Эстонии, Латвии или Литвы на своем автомобиле с соответствующей регистрацией, то ему придется вернуться. Есть и альтернативный вариант — посещение страны без личного транспорта.

В Еврокомиссии подчеркнули, что новые санкции против России касаются импорта и экспорта товаров. Под запрет, в частности, попадают автомобили вне зависимости от того, являются ли они личными вещами российских туристов.

Ранее Фокус рассказал, что Audi ограничили доступ к своему программному обеспечению для российских дилеров.