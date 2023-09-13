В Киеве заметили очень редкий роскошный минивэн Mercedes Brabus (фото)

Brabus D30 — доработанный минивэн Mercedes-Benz V-Class. Автомобиль стал гораздо роскошнее и мощнее.

В центре Киева заметили редкий Brabus D30 2021 года. Это один из немногих минивэнов от знаменитого немецкого тюнинг-ателье. Фото автомобиля появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Минивэн получил обвес и 19-дюймовые диски Фото: Topcars UA

Проект Brabus D30 – это тюнинг Mercedes V-Class. От стандартного минивэна его можно отличить по измененной решетке радиатора, скромному обвесу и 19-дюймовым литым дискам Brabus.

Основное внимание в Brabus уделили салону Mercedes V-Class. Его отделали кожей и алькантарой с контрастной красной прострочкой, а на педалях и порогах появились металлические накладки. Покупателям предлагают разные конфигурации интерьера – с широкими креслами или раскладным столом. За доплату предложены телевизор, холодильник и мощная акустическая система.

За основу взят Mercedes V300 d 4MATIC с полным приводом и 2,0-литровым турбодизелем. После доработки его мощность выросла до 265 л. с., а пиковый крутящий момент – до 540 Нм. С 7-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 8,4 с, а максимальная скорость составляет 218 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заметили редчайший Mercedes E-Class Brabus с мощным V12 под капотом. Таких авто выпустили лиьшь 10.

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