Mercedes Sprinter превратили в экстремальный внедорожный дом на колесах (фото)
Mercedes Sprinter получил внедорожные шины, стальные бамперы и защиту днища. Внутри появились двуспальная кровать, небольшая кухня и санузел.
У Mercedes Sprinter появилась новая нестандартная версия Interstate 19X. Микроавтобус превратили в дом на колесах для самых суровых условий и предлагают его за $199 940. Об этом сообщается на сайте компании Airstream.
Именно этот известный производитель кемперов выполнил тюнинг Mercedes Sprinter. За основу взяли 5,8-метровый полноприводной вариант микроавтобуса.
Дом на колесах отличается увеличенным клиренсом, он получил пластиковый обвес, внедорожные шины, защиту днища, стальные бамперы и подножки.
В салоне появились раскладной столик и две скамьи, трансформирующиеся в двуспальную кровать шириной 178 см. Внутри появились многочисленные шкафы и полки.
Мини-кухня дополнена раковиной, холодильником, индукционной плитой и микроволновой печью. Внутри даже нашлось место для запираемого санузла с душем.
Электрооборудование питается от двух литий-железо-фосфатных аккумуляторов на 100 Ач и солнечных батарей на крыше. Также предусмотрен 76-литровый бак с водой. Также установлены камеры кругового обзора и набор систем активной безопасности.
Дом на колесах Mercedes Sprinter предложен с 3,0-литровыми турбодизелями мощностью 190 и 214 л. с., позволяющими буксировать 2,2-тонный прицеп. В первом случае установлен 7-ступенчатый автомат, во втором – 9-ступенчатый.
Это не первый подобный автодом Mercedes Sprinter. Ранее появилась еще одна аналогичная модель.
Также Фокус рассказывал про новый автодом Mercedes Vito.