Рассекречен недорогой электрокроссовер от Mercedes с запасом хода 540 км (фото)

Самая дешевая версия Denza N7 получит 204-сильную установку с одним электромотором. Кроссовер поступит в продажу по цене от 41 200 долларов.

Линейку электрокроссовера Denza N7 пополнит новая бюджетная модификация. Она обладает запасом хода 540 км на одном заряде. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Бренд Denza был создан в 2010 году автопроизводителями BYD Auto и Mercedes-Benz. В модельный ряд входят электромобили гибридные авто.

Denza N7 получил обтекаемый силуэт Фото: autohome.com.cn

Самая дешевая версия Denza N7 получила 19-дюймовые колесные диски. В остальном новинка не отличается внешне от других модификаций электрокроссовера.

Задние фонари объединены в один блок Фото: MIIT China

Габариты Denza N7:

длина — 4860 мм;

ширина — 1935 мм;

высота — 1620 мм;

колесная база — 2940 мм.

Базовая версия Denza N7 оснащена электромотором мощностью 204 л.с. Максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Емкость аккумулятора самой дешевой модификации электрокроссовера не раскрывается. Известно, что запас хода составит около 540 км на одном заряде.

Также на выбор доступны и другие версии Denza N7 с одним или двумя электромоторами. Топовая модификация имеет мощность 531 л.с. Запас хода самой "дальнобойной" версии составляет 702 км.

Базовая версия Denza N7 будет доступна по цене около 300 000 юаней (41 200 долларов). Новинка поступит в продажу в Китае уже в этом месяце.

Ранее Фокус писал, что в Китае представили кроссовер Denza N8, который будет доступен в электрической и гибридной версиях.