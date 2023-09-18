Повторение Дизельгейта: Mercedes-Benz снова обвинили в махинациях с вредными выбросами

Немецкий автопроизводитель использовал три программных устройства защиты, обнаруженные на Mercedes-Benz E350 BlueTec. Они изменяли работу двигателя в зависимости от температурных параметров.

Mercedes-Benz снова оказался в центре скандала из-за махинаций с вредными выбросами своих авто. Автопроизводитель обвиняется в использовании устройств для обхода требований Евро-6. Об этом рассказали на сайте Motor1.

В Федеральном управлении автомобильного транспорта Германии отметили, что автопроизводитель использовал три программных устройства защиты, обнаруженные на дизельном двигателе OM642, которым оснащался Mercedes-Benz E350 BlueTec. Два устройства изменяли работу двигателя в зависимости от температурных параметров.

Федеральное управление автомобильного транспорта Германии грозится запретить эксплуатацию автомобилей Mercedes-Benz, если производитель не решит эту проблему. Вероятнее всего, некоторые дизельные модели будут отозваны.

Неназванный информатор отметил, что в Mercedes-Benz уже нашли решение проблемы. Проблемные дизельные модели получили обновление программного обеспечения.

Ранее Фокус писал, что Комиссия по справедливой торговле Республики Корея наложила общий штраф на Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и Audi.