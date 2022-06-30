Новый Дизельгейт: Hyundai и Kia подозревают в махинациях с вредными выбросами

Hyundai и Kia подозревают в использовании "обманного" программного обеспечения, занижающего вредные выбросы дизельных двигателей при проверках. Им могли оснастить 210 тысяч автомобилей.

В европейских подразделениях концерна Hyundai прошли обыски. Корейские компании подозреваются в занижении уровня выбросов своих дизельных авто. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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В обысках офисов Hyundai и Kia в Германии и Люксембурге были задействованы в общей сложности 140 служащих прокуратуры этих стран. Кроме того, были проведены следственные действия в офисах компаний Bosch и Delphi во Франкфурте.

[ + – ] "Обманное" ПО могло быть установлено на 210 тыс. дизельных Hyundai и Kia Фото: Hyundai

Именно Bosch с Delphi подозреваются в разработке так называемого "обманного" программного обеспечения для дизельных Hyundai и Kia. Во время проверок на стенде оно занижало уровень вредных выбросов тогда, как в реальных условиях ПО отключалось и содержание вредных веществ в выхлопе возрастало.

В прокуратуре Франкфурта считают, что до 2020 года выпущено около 210 тысяч дизельных Kia и Hyundai с "обманным" ПО. Корейскому автогиганту могут выдвинуть обвинения в мошенничестве и обмане покупателей. Ему грозит огромный штраф подобно тому, что был выплачен концерном Volkswagen в рамках Дизельгейта.

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В Hyundai и Delphi уже заявили, что готовы сотрудничать со следствием. В то же время представители Bosch подчеркнули, что уладили все вопросы с немецкой прокуратурой еще в 2019 году.

Ранее Фокус сообщал, что Fiat Chrysler Automobiles выплатит 300 млн. долларов компенсации за занижение уровня выбросов своих авто.