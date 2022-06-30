Новий Дизельгейт: Hyundai та Kia підозрюють у махінаціях зі шкідливими викидами

Hyundai та Kia підозрюють у використанні "обманного" програмного забезпечення, що занижує шкідливі викиди дизельних двигунів під час перевірок. Ними могли оснастити 210 тисяч автомобілів.

У європейських підрозділах концерну Hyundai пройшли обшуки. Корейські компанії підозрюють у заниженні рівня викидів своїх дизельних авто. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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В обшуках офісів Hyundai та Kia у Німеччині та Люксембурзі залучено загалом 140 службовців прокуратури цих країн. Крім того, проведено слідчі дії в офісах компаній Bosch та Delphi у Франкфурті.

[ + – ] "Обманне" ПЗ могли встановити на 210 тис. дизельних Hyundai та Kia Фото: Hyundai

Саме Bosch з Delphi підозрюються у розробці так званого "обманного" програмного забезпечення для дизельних Hyundai та Kia. Під час перевірок на стенді воно занижувало рівень шкідливих викидів тоді, як у реальних умовах програмне забезпечення відключалося і вміст шкідливих речовин у вихлопі зростав.

У прокуратурі Франкфурта вважають, що до 2020 року випущено близько 210 тисяч дизельних Kia та Hyundai із "обманним" ПЗ. Корейському автогіганту можуть висунути звинувачення у шахрайстві та обмані покупців. Йому загрожує величезний штраф подібно до того, який виплатив концерн Volkswagen в межах Дизельгейту.

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У Hyundai та Delphi вже заявили, що готові співпрацювати зі слідством. Водночас представники Bosch наголосили, що залагодили всі питання з німецькою прокуратурою ще 2019 року.

Раніше Фокус повідомляв, що Fiat Chrysler Automobiles виплатить 300 млн доларів компенсації за заниження рівня викидів своїх авто.