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Повторення Дизельгейту: Fiat та Chrysler заплатять $300 млн за заниження шкідливих викидів

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Ram 1500 Diesel, Jeep vm motori, Jeep Grand Cherokee, Jeep EcoDiesel, новий дизельгейт
Фото: Stellantis | Турбодизелі з "обманним" програмним забезпеченням ставилися на пікапи Ram

Концерн Fiat Chrysler Automobiles погодився заплатити $300 мільйонів у справі щодо заниження шкідливих викидів дизельних двигунів. Двигуни, що не відповідають еконормам, ставили на пікапи Ram і позашляховики Jeep Grand Cherokee.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) визнали провину в махінаціях зі шкідливими викидами своїх дизельних двигунів. Концерн пішов на угоду з Департаментом юстиції США та готовий виплатити 300 мільйонів доларів компенсації. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ram 1500 Diesel, Jeep vm motori, Jeep Grand Cherokee, Jeep EcoDiesel, новий дизельгейт
Турбодизельний V6 випускало підрозділ Fiat VM Motori
Фото: Stellantis

Справа Fiat Chrysler Automobiles аналогічна сумнозвісному Дизельгейту. Як і Volkswagen, американський концерн використав спеціальне програмне забезпечення, що занижує шкідливі викиди дизельних двигунів під час перевірок.

Встановлено, що "обманне" програмне забезпечення було встановлено на 101,5 тис. пікапів Ram 1500 і 2500, а також позашляховиків Jeep Grand Cherokee 2014-2016 років випуску з 3,0-літровими турбодизельними V6 виробництва Fiat VM Motori. З'ясувалося, що в реальних умовах (особливо на великих швидкостях) вміст оксидів азоту NOx у вихлопі був набагато більшим, ніж на випробуваннях, і перевищував встановлені норми.

Ram 1500 Diesel, Jeep vm motori, Jeep Grand Cherokee, Jeep EcoDiesel, новий дизельгейт
Дизельний Jeep Grand Cherokee
Фото: Stellantis

У 2019 році Fiat Chrysler Automobiles відкликали всі автомобілі та привели їх екологічні показники до норми. Крім того, їх власникам виплатили по 2800 доларів компенсації та сплатили $400 мільйонів за збитки навколишньому середовищу.

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Тепер же концерн має заплатити 96,1 млн доларів штрафу. Крім того, у нього конфіскують $203,6 мільйона прибутку від продажу авто з 3,0-літровими турбодизелями. З 2021 року FCA вже є частиною концерну Stellantis і, очевидно, тепер залишковим врегулюванням ситуації займеться саме його керівництво.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes-Benz відкликає мільйон автомобілів через небезпечний дефект гальм.