Повторення Дизельгейту: Fiat та Chrysler заплатять $300 млн за заниження шкідливих викидів

Концерн Fiat Chrysler Automobiles погодився заплатити $300 мільйонів у справі щодо заниження шкідливих викидів дизельних двигунів. Двигуни, що не відповідають еконормам, ставили на пікапи Ram і позашляховики Jeep Grand Cherokee.

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Fiat Chrysler Automobiles (FCA) визнали провину в махінаціях зі шкідливими викидами своїх дизельних двигунів. Концерн пішов на угоду з Департаментом юстиції США та готовий виплатити 300 мільйонів доларів компенсації. Про це повідомляє агентство Reuters.

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[ + – ] Турбодизельний V6 випускало підрозділ Fiat VM Motori Фото: Stellantis

Справа Fiat Chrysler Automobiles аналогічна сумнозвісному Дизельгейту. Як і Volkswagen, американський концерн використав спеціальне програмне забезпечення, що занижує шкідливі викиди дизельних двигунів під час перевірок.

Встановлено, що "обманне" програмне забезпечення було встановлено на 101,5 тис. пікапів Ram 1500 і 2500, а також позашляховиків Jeep Grand Cherokee 2014-2016 років випуску з 3,0-літровими турбодизельними V6 виробництва Fiat VM Motori. З'ясувалося, що в реальних умовах (особливо на великих швидкостях) вміст оксидів азоту NOx у вихлопі був набагато більшим, ніж на випробуваннях, і перевищував встановлені норми.

[ + – ] Дизельний Jeep Grand Cherokee Фото: Stellantis

У 2019 році Fiat Chrysler Automobiles відкликали всі автомобілі та привели їх екологічні показники до норми. Крім того, їх власникам виплатили по 2800 доларів компенсації та сплатили $400 мільйонів за збитки навколишньому середовищу.

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Тепер же концерн має заплатити 96,1 млн доларів штрафу. Крім того, у нього конфіскують $203,6 мільйона прибутку від продажу авто з 3,0-літровими турбодизелями. З 2021 року FCA вже є частиною концерну Stellantis і, очевидно, тепер залишковим врегулюванням ситуації займеться саме його керівництво.

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