Mercedes-Benz відкликає мільйон автомобілів через небезпечний дефект

У Mercedes-Benz ML, GL та R-Class виявлено корозію на підсилювачі гальм. Це може призвести до відмови всієї гальмівної системи.

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Mercedes-Benz відкличе мільйон автомобілів у всьому світі для термінового ремонту. У них виявлено дуже небезпечний дефект, який може спричинити ДТП. Про це повідомило Федеральне автотранспортне відомство Німеччини, повідомляє агентство Reuters.

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Під відгук потрапляють кросовери Mercedes-Benz ML і GL, а також мінівени R-Class, випущені з 2004 до 2015 року на підприємстві в США. На них встановлено дефектний підсилювач гальм, який виявився дуже схильний до корозії. Лише у Німеччині таких машин нарахували близько 70 тисяч.

[ + – ] Під відкликання потрапляли кросовери Mercedes-Benz ML та GL, а також мінівени R-Class Фото: Mercedes-Benz

Федеральне автотранспортне відомство Німеччини стверджує, що іржа на підсилювачі гальм може призвести до порушення їх роботи і для зупинки автомобіля водієві доведеться сильніше натискати на педаль гальма. У гіршому випадку зв'язок між педаллю та гальмівною системою порушиться, що призведе до її відмови.

У Mercedes-Benz погодилися з таким трактуванням і визнають, що в деяких випадках автомобілі перестануть гальмувати. А це загрожує ДТП і під загрозою життя та здоров'я людей.

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Тому мільйон Mercedes-Benz ML, GL та R-Class перевірять на СТО та замінять дефектний підсилювач гальм. За необхідності на час ремонту власникам дадуть замінні машини. До моменту перевірки Mercedes-Benz настійно не рекомендує експлуатувати ці автомобілі.

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