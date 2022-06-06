Mercedes-Benz отзывает миллион автомобилей из-за опасного дефекта

В Mercedes-Benz ML, GL и R-Class обнаружена коррозия на усилителе тормозов. Это может привести к отказу всей тормозной системы.

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Mercedes-Benz отзовет миллион автомобилей по всему миру для срочного ремонта. В них обнаружен очень опасный дефект, который может стать причиной ДТП. Об этом сообщило Федеральное автотранспортное ведомство Германии, передает агентство Reuters.

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Под отзыв попадают кроссоверы Mercedes-Benz ML и GL, а также минивэны R-Class, выпущенные с 2004 по 2015 годы на предприятии в США. На них установлен дефектный усилитель тормозов, который оказался очень подвержен коррозии. Только в Германии таких машин насчитали около 70 тысяч.

[ + – ] Под отзыв попадали кроссоверы Mercedes-Benz ML и GL, а также минивэны R-Class Фото: Mercedes-Benz

Федеральное автотранспортное ведомство Германии утверждает, что ржавчина на усилителе тормозов может привести к нарушению его работы и для остановки автомобиля водителю придется сильнее нажимать на педаль тормоза. В худшем случае связь между педалью и тормозной системой нарушится, что приведет к ее отказу.

В Mercedes-Benz согласились с такой трактовкой и признают, что в отдельных случаях автомобили перестанут тормозить. А это чревато ДТП и под угрозой жизни и здоровье людей.

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Поэтом миллион Mercedes-Benz ML, GL и R-Class проверят на СТО и заменят дефектный усилитель тормозов. При надобности на время ремонта владельцам дадут подменные машины.. До момента проверки Mercedes-Benz настоятельно не рекомендует эксплуатировать эти автомобили.

Ранее Фокус рассказывал, что новейший Range Rover 2022 отзывают из-за дефекта — его подушки безопасности могут раскрыться самопроизвольно.