Повторение Дизельгейта: Fiat и Chrysler заплатят $300 млн за занижение вредных выбросов

Концерн Fiat Chrysler Automobiles согласился заплатить $300 миллионов в деле о занижении вредных выбросов дизельных двигателей. Не отвечающие эко-нормам моторы ставили на пикапы Ram и внедорожники Jeep Grand Cherokee.

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Fiat Chrysler Automobiles (FCA) признали вину в махинациях с вредными выбросов своих дизельных двигателей. Концерн пошел на сделку с Департаментом юстиции США и готов выплатить 300 миллионов долларов компенсации. Об этом сообщает агентство Reuters.

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[ + – ] Турбодизельный V6 выпускало подразделение Fiat VM Motori Фото: Stellantis

Дело Fiat Chrysler Automobiles аналогичное печально известному Дизельгейту. Как и Volkswagen, американский концерн использовал специальное программное обеспечение, занижавшее вредные выбросы дизельных двигателей во время проверок.

Установлено, что "обманное" ПО было установлено на 101,5 тыс. пикапов Ram 1500 и 2500, а также внедорожников Jeep Grand Cherokee 2014-2016 годов выпуска с 3,0-литровыми турбодизельными V6 производства Fiat VM Motori. Выяснилось, что в реальных условиях (особенно на больших скоростях) содержание оксидов азота NOx в выхлопе было гораздо большим, чем на испытаниях, и превышало установленные нормы.

[ + – ] Дизельный Jeep Grand Cherokee Фото: Stellantis

В 2019 году Fiat Chrysler Automobiles отозвали все автомобили и привели их экологические показатели в норму. Кроме того, их владельцам выплатили по 2800 долларов компенсации и оплатили $400 миллионов за ущерб окружающей среде.

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Теперь же концерн должен заплатить 96,1 млн. долларов штрафа. Кроме того, у него конфискуют $203,6 миллионов прибыли от продажи авто с 3,0-литровыми турбодизелями. С 2021 года FCA уже является частью концерна Stellantis и очевидно теперь остаточным урегулированием ситуации займется именно его руководство.

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