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Повторение Дизельгейта: Fiat и Chrysler заплатят $300 млн за занижение вредных выбросов

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Ram 1500 Diesel, Jeep vm motori, jeep grand cherokee, Jeep EcoDiesel, новый дизельгейт
Фото: Stellantis | Турбодизели с "обманным" ПО ставились на пикапы Ram

Концерн Fiat Chrysler Automobiles согласился заплатить $300 миллионов в деле о занижении вредных выбросов дизельных двигателей. Не отвечающие эко-нормам моторы ставили на пикапы Ram и внедорожники Jeep Grand Cherokee.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) признали вину в махинациях с вредными выбросов своих дизельных двигателей. Концерн пошел на сделку с Департаментом юстиции США и готов выплатить 300 миллионов долларов компенсации. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ram 1500 Diesel, Jeep vm motori, jeep grand cherokee, Jeep EcoDiesel, новый дизельгейт
Турбодизельный V6 выпускало подразделение Fiat VM Motori
Фото: Stellantis

Дело Fiat Chrysler Automobiles аналогичное печально известному Дизельгейту. Как и Volkswagen, американский концерн использовал специальное программное обеспечение, занижавшее вредные выбросы дизельных двигателей во время проверок.

Установлено, что "обманное" ПО было установлено на 101,5 тыс. пикапов Ram 1500 и 2500, а также внедорожников Jeep Grand Cherokee 2014-2016 годов выпуска с 3,0-литровыми турбодизельными V6 производства Fiat VM Motori. Выяснилось, что в реальных условиях (особенно на больших скоростях) содержание оксидов азота NOx в выхлопе было гораздо большим, чем на испытаниях, и превышало установленные нормы.

Ram 1500 Diesel, Jeep vm motori, jeep grand cherokee, Jeep EcoDiesel, новый дизельгейт
Дизельный Jeep Grand Cherokee
Фото: Stellantis

В 2019 году Fiat Chrysler Automobiles отозвали все автомобили и привели их экологические показатели в норму. Кроме того, их владельцам выплатили по 2800 долларов компенсации и оплатили $400 миллионов за ущерб окружающей среде.

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Теперь же концерн должен заплатить 96,1 млн. долларов штрафа. Кроме того, у него конфискуют $203,6 миллионов прибыли от продажи авто с 3,0-литровыми турбодизелями. С 2021 года FCA уже является частью концерна Stellantis и очевидно теперь остаточным урегулированием ситуации займется именно его руководство.

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