Цена $6860 и стильный дизайн: Geely представили бюджетный электрокроссовер (фото)

Geely Panda Knight стал одним из самых дешевых электрокроссоверов в мире. Новинка оснащена 41-сильным электромотором и может проехать до 200 км на одном заряде.

В Китае поступил в продажу новый бюджетный электрокроссовер Geely Panda Knight. Новинка получила стильный дизайн и поддержку быстрой зарядки. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Geely Panda Knight является внедорожной версией компактного электромобиля. Она отличается измененным дизайном и множеством улучшений.

На выбор доступны три цвета кузова: белый, песочный и зеленый. Также можно выбрать один из двух оттенков интерьера — зеленый или белый.

Geely Panda Knight оснащен 14-дюймовыми колесными дисками Фото: Weibo

Geely Panda Knight получил 14-дюймовые колесные диски из алюминиевого сплава. Снаружи есть лестница для подъема на крышу авто.

Габариты Geely Panda Knight:

длина — 3 135 мм;

ширина — 1 565 мм;

высота — 1 655 мм;

колесная база — 2 015 мм.

В интерьере расположены 9,2-дюймовая панель приборов и 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. В список оснащения входят поддержка подключения по Bluetooth, кондиционер с дистанционным управлением, ABS и система управления аккумулятором. Объем багажника составляет 800 литров со сложенным задним рядом сидений.

В интерьере установлены два дисплея Фото: Weibo

Geely Panda Knight оснащен электромотором мощностью 41 л.с. и 110 Нм крутящего момента. Он питается от аккумуляторной батареи емкостью 17,03 кВт⋅час.

Запас хода составляет до 200 км на одном заряде. Также электрокроссовер может заряжаться с 30% до 80% всего за 30 минут.

Сперва Geely Panda Knight будет доступен со скидкой по цене 49 900 юаней (6 860 долларов). Позже модель подорожает до 53 900 юаней (7 410 долларов).

Ранее Фокус рассказал, что в Китае представили обновленный электрокроссовер BYD Tang EV.