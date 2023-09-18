Возраст не помеха: 98-летний пенсионер снова сел за руль автомобиля (фото)
Мужчина отказался от своего водительского удостоверения, когда ему было 94 года. Он заявил, что рад снова сесть за руль автомобиля, даже как ученик.
В Британии 98-летний Дон Митчелл снова сел за руль автомобиля. Многие считают, что пенсионеры опасны на дороге в силу своего возраста, но этот мужчина является исключением. Об этом рассказали на сайте Motor1.
Дон Митчелл в 2024 году отпразднует свое 100-летие. Главной страстью мужчины являются автомобили. Он был за рулем более 50 лет, пока в 94 года не сдал свое водительское удостоверение из соображений безопасности.
Благодаря организации Yorkare Homes Дон Митчелл снова смог сесть за руль автомобиля. Он присоединился к программе обучения вождению подростков Young Driver.
Инструкторы признались, что 98-летний мужчина является их самым старым учеником. В рамках обучения он водил хэтчбек Vauxhall Corsa.
Дон Митчелл заявил, что очень рад снова сесть за руль авто. По его словам, он не хотел отказываться от водительского удостоверения.
"Моим любимым автомобилем, на которой я когда-либо ездил, был Morris Minor. Это было замечательное авто, и я мог обслуживать его самостоятельно. Позже я автомобиль дороже, чем купил. Я считаю, что даже в 94 года я все еще ездил достаточно безопасно, но наступает момент, когда от этого приходится отказаться. Было здорово убедиться, что я все еще не забыл все свои навыки вождения", — поделился Дон Митчелл.
Ранее Фокус сообщал, что на автомойке в США 77-летний мужчина случайно перевернулся на своем седане Toyota Camry.