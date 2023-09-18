Раскрыты подробности самого дешевого электрокроссовера Chevrolet за $30 000 (фото)

Новый Chevrolet Equinox EV стоимостью от $30 000 предложат в версиях мощностью 210 и 290 л. с. Самый "дальнобойный" вариант сможет проехать 480 км без подзарядки.

Появилась новая информация про кроссовер Chevrolet Equinox EV. Доступный электромобиль от General Motors официально презентовали еще год назад, но только нынешней осенью он поступает в производство. Подробности модели и ее живые фото появились на сайте IndsideEVs.

На снимках изображен новый Chevrolet Equinox EV в версии RS с полным приводом. Он оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 290 л. с., а его запас хода превысит 450 км.

На фото попал 290-сильный вариант модели с полным приводом Фото: InsideEVs

Комплектация Chevrolet Equinox EV RS включает 20-дюймовые диски панорамную крышу, камеры кругового обзора, электропривод, подогрев и вентиляцию передних сидений, обогрев руля. Впрочем, и в базовой версии за $30 000 будут климат-контроль, парктроник, камера заднего вида и набор систем безопасности.

Электромобиль Chevrolet Equinox EV будет крупнее бензинового тезки, который останется в производстве и вскоре сменит поколение.

Размеры Chevrolet Equinox EV 2024:

длина – 4845 мм;

ширина – 1913 мм;

высота – 1644 мм;

колесная база – 2954 мм.

Цена Chevrolet Equinox стартует с $30 000 Фото: InsideEVs

Производство модели наладят в Мекиске и Китае. В линейке будут и переднеприводные версии на 210 л. с. с запасом хода до 480 км.

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