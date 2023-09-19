Новый Renault Megane 2024 рассекречен до премьеры (фото)

Электромобиль Renault Megane E-Tech обновят в духе кроссовера Scenic. Авто изменится внешне и получит новую аккумуляторную батарею.

В интернет попало первое изображение нового Renault Megane E-Tech. Электромобиль пройдет модернизацию и будет представлен в конце 2024 года. Об этом сообщает сайт L’Argus.

Новый Renault Megane E-Tech обновят в духе представленного недавно электрокроссовера Scenic. Основные изменения затронут переднюю часть – на смену плавным линиям придут грани и углы. Фары и ходовые огни станут крупнее. Кроме того, в линейке появится спортивный вариант с обвесом и колесными дисками от Alpine.

Салон кроссовера практически не изменится Фото: Renault

Салон Renault Megane 2024 не показали, но известно, что он претерпит незначительные изменения. Скорее всего, только обновят графику виртуальной панели приборов и мультимедийную систему.

Электромобиль Renault Megane, скорее всего, сохранит 400-вольтные силовые установки мощностью 131 и 218 л. с. А вот батарею заменят – ее поставщиком вместо южнокорейского гиганта LG станет китайская компания Envision Group.

В таком виде Renault Megane E-Tech будут выпускать до 2028 года. Затем появится следующее поколение модели на полностью новой платформе SDV, разработанной совместно с Nissan.

Ранее Фокус рассказывал, что новый Renault Megane уже появился и в Украине.

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