Теперь только Lada и "Москвичи": российским чиновникам хотят запретить покупать иномарки

Чиновникам запретят покупать авто западных брендов, чтобы повлиять на производство отечественных моделей. Российские СМИ заявили, что запрет на госзакупки иномарок уже введен.

В России продолжают пересаживать граждан на отечественные автомобили. Правительство планирует ввести запрет на покупку иномарок для чиновников. Об этом сообщили на сайте WardsAuto.

В рамках государственных планов по поддержке отечественного автомобилестроения чиновникам запретят покупать авто иностранного производства. После вторжения РФ в Украину многие автопроизводители покинули российский рынок.

Местные аналитики подсчитали, что в среднем федеральные и региональные госорганы ежегодно приобретают от 30 000 до 50 000 автомобилей стоимостью от 300 до 400 млн долларов. Также большая часть авто поставляется в Россию полулегальными схемами.

С 2021 по 2022 год производство автомобилей в России снизилось с 1 349 339 до 448 246 единиц. Немного исправить положение смогли китайские производители, которые заполонили российский рынок.

Некоторые российские СМИ заявили, что запрет на госзакупки иномарок уже введен. Он может быть официально объявлен в ближайшие несколько недель.

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Президент РФ Владимир Путин уже призывал чиновников пересаживаться на российские автомобили. Тем не менее он пока не вводил запрет на их покупку.

Ранее Фокус рассказал, что Audi ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению.