С Mercedes на "Москвич": Путин потребовал от чиновников в РФ пересесть на российские авто

Владимир Путин требует от российских чиновников отказаться от иномарок. Таким способом он решил поддержать автопром РФ в условиях санкций.

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Госслужащие в РФ могут пересесть на автомобили местного производства. На этом настаивает президент России Владимир Путин, сообщает "Радио Свобода".

На встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности Владимир Путин отметил, что все чиновники должны ездить на российских автомобилях.

"Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить [закупки], сделать акцент по сути на автомобилях иностранного производства, продолжить такую ​​практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", — заявил Путин.

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По его словам, это российские авто скромнее иномарок, но в этом нет ничего страшного — мол, так даже и лучше. Таким образом в РФ планируют поддерживать местных производителей, хотя полностью отказываться от импорта не планируют. Сейчас большинство авто чиновников в России — иномарки.

Напомним, что на данный момент в условиях санкций официально в Россию поставляют авто только из Китая и Ирана — ведущие мировые автопроизводители отказались от экспорта авто в РФ и закрыли свои сборочные предприятия после начала полномасштабного вторжения в Украину. Иномарки из других стран ввозят в страну по "серой" схеме так называемого "параллельного импорта".

Евросоюз и США ввели ограничения на поставку в РФ не только новых машин, но и авто с пробегом. Недавно к этим санкциям присоединились Грузия и Япония.

Ранее для российских чиновников презентовали лимузин Lada Vesta. На выставке он отказался заводиться.

Также Фокус сообщал, что таксисты в РФ протестуют против принудительного перехода на авто местного производства.