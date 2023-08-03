З Mercedes на "Москвич": Путін зажадав від чиновників у РФ пересісти на російські авто

Володимир Путін вимагає від російських чиновників відмовитися від іномарок. У такий спосіб він вирішив підтримати автопром РФ в умовах санкцій.

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Держслужбовці в РФ можуть пересісти на автомобілі місцевого виробництва. На цьому наполягає президент Росії Володимир Путін, повідомляє "Радіо Свобода".

На зустрічі з керівниками підприємств обробної промисловості Володимир Путін зазначив, що всі чиновники мають їздити на російських автомобілях.

"Міністерства, відомства, управління справами звернулися з проханням продовжити [закупівлі], зробити акцент по суті на автомобілях іноземного виробництва, продовжити таку практику. Я сказав, що це має бути абсолютно виключено, і всі чиновники країни повинні їздити на вітчизняних автомобілях", — заявив Путін.

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За його словами, російські авто скромніші за іномарки, але в цьому немає нічого страшного — мовляв, так навіть і краще. Таким чином у РФ планують підтримувати місцевих виробників, хоча повністю відмовлятися від імпорту не планують. Наразі більшість авто чиновників у Росії — іномарки.

Нагадаємо, що наразі в умовах санкцій офіційно в Росію поставляють авто тільки з Китаю та Ірану — провідні світові автовиробники відмовилися від експорту авто в РФ і закрили свої складальні підприємства після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Іномарки з інших країн ввозять у країну за "сірою" схемою так званого "паралельного імпорту".

Євросоюз і США запровадили обмеження на поставку в РФ не тільки нових машин, а й авто з пробігом. Нещодавно до цих санкцій приєдналися Грузія і Японія.

Раніше для російських чиновників презентували лімузин Lada Vesta. На виставці він відмовився заводитися.

Також Фокус повідомляв, що таксисти в РФ протестують проти примусового переходу на авто місцевого виробництва.