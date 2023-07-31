У РФ таксисти протестують проти примусового переходу на "Лади" і "Москвичі"

Мінпромторг РФ виступив з ініціативою зобов'язати таксопарки закуповувати виключно авто російського складання. Такі плани викликали невдоволення у компаній таксі.

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Компанії таксі в Росії виступили проти нових правил закупівлі машин в автопарки. Влада хоче зобов'язати їх купувати виключно автомобілі місцевого виробництва. Про це пише видання "Ведомости".

Національна рада таксі (НСТ) надіслала відкритого листа прем'єр-міністру РФ Михайлу Мішустіну. У ньому підприємці просять уряд відмовитися від ідеї примусу таксопарків закуповувати машини російської збірки на кшталт Lada або "Москвича".

З такою ініціативою виступило міністерство промисловості і торгівлі РФ — таким чином планують стимулювати автопром і ринок після стрімкого падіння у 2022 році. За рахунок таксопарків продажі авто в Росії можуть зрости.

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Утім, бізнес не в захваті від такої ідеї через дефіцит бюджетних авто на ринку та їхнє істотне подорожчання (на 70-80%) за останній рік. Середня вартість авто для таксі збільшилася до 1,8-2 млн рублів ($19 600 — 21 800), а ось доступних машин ціною до $10 000 практично не залишилося.

Якщо раніше для оновлення таксопарків у РФ закуповували по 200 000 авто на рік, то тепер — лише близько 40 000. Нові правила можуть призвести до банкрутства компаній і подорожчання послуг таксі.

Примітно, що навіть у російському уряді немає єдиної думки з приводу нової ініціативи. Міністерство економічного розвитку також виступило проти примусового переведення таксі на авто місцевого виробництва.

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