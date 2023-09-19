Свежий дизайн и гибридная установка: в Украине появился новый Volkswagen Multivan (фото)

Volkswagen Multivan T7 стал более обтекаемым и получил современное оборудование. Минивэн оснащен мощной гибридной установкой.

В Киеве заметили новый Volkswagen T7. Минивэн появился в Европе в 2021 году, однако он до сих пор официально не представлен в Украине. Фото Volkswagen T7 опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

В столице сняли минивэн Volkswagen T7 в исполнении Multivan — скорее всего, авто ввезли неофициально. Он стал более обтекаемым и элегантным на вид. Модель предлагают в версиях длиной 4973 и 5173 мм.

В салоне Volkswagen Multivan T7 появились виртуальная панель приборов и большой тачскрин. Также установили маленький джойстик КПП и сенсорные кнопки.

Новый Volkswagen Multivan T7 предложен в версиях на 7-9 мест. Салон выполнен трансформируемым – кресла второго ряда можно развернуть, а раскладной столик передвигается по специальным рельсам.

Уже в базовой версии минивэн Volkswagen Multivan получил системы автоматического торможения, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. Среди опций есть 840-ваттная акустика и система полуавтономного вождения.

Столик в салоне двигается по рельсам Фото: Volkswagen

Конкретно этот автомобиль – подзаряжаемый гибрид с 1,4-литровой турбочетверкой и электромотором. Суммарная отдача составляет 218 л. с., то есть это самый мощный Volkswagen Multivan в истории.

Минивэн способен разогнаться до 100 км/ч за 9 с и развить 192 км/ч. Вместе с тем он может проехать 58-60 км в электрическом режиме.

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