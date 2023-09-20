Без багажника и заднего стекла: на продажу выставили странный хэтчбек Honda Civic (фото)

Этот Honda Civic выглядит как обычный автомобиль только спереди. Вся задняя часть авто была сильно модифицирована.

В США на продажу выставили необычный хэтчбек Honda Civic 2000 года выпуска. Задняя часть авто была изготовлена из металлолома и сильно отличается от стандартной модели. Подробности об авто рассказали в объявлении на Facebook.

Если смотреть на этот автомобиль спереди, то может показаться, что это стандартный Honda Civic. На самом деле это странное авто с очень узкой задней колеей.

Владелец назвал свой автомобиль "Нечто" из-за странного внешнего вида. Задние колеса расположены очень близко друг к другу.

Сзади нет багажника Фото: Facebook

Также сзади нет стекла, а фонари едва прикреплены к кузову. Из-за такой странной модернизации хэтчбек лишился багажника.

Honda Civic оснащен автоматической КПП Фото: Facebook

Продавец отметил, что автомобиль на ходу и не нуждается в ремонте. Хэтчбек уже почти нашел своего покупателя, но он отказался после тест-драйва. По его словам, управлять таким транспортом слишком трудно.

Стоимость этого Honda Civic составляет всего 800 долларов. Несмотря на множество модификаций, автомобиль даже имеет регистрацию. В список оснащения входят кондиционер, круиз-контроль, усилитель руля и электростеклоподъемники.

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