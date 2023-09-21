Британия перенесла запрет авто с ДВС на 2035 год: в ЕС пересмотрят будущие ограничения

Премьер-министр Великобритании уверен, что многие производители не готовы к запрету авто с ДВС с 2030 года. Другие европейские страны рассматривают возможность переноса внедрения норм Евро-7.

Правительство Великобритании перенесло запрет на продажу авто с ДВС с 2030 на 2035 год. В Евросоюзе также пересмотрят будущие экологические ограничения. Об этом рассказали на сайте AutoExpress.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак решил пересмотреть подход страны к достижению целевых показателей по уровню вредных выбросов. Он подчеркнул, что многие производители могут быть не готовы к запрету автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2030 года.

Решение премьер-министра уже раскритиковали эко-активисты. В Лейбористской партии заявили, что в случае их победы на выборах в 2024 году, они отменят это решение.

Сунак отметил, что даже без запрета многие новые автомобили на британских дорогах будут электрическими. Он добавил, что это решение также позволит предложить потребителям более дешевые модели.

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Страны ЕС пересмотрят новые правила по вредным выбросам для авто с ДВС

Многие европейские автопроизводители выступили против внедрения экологичных норм Евро-7. По их словам, они сделают производство автомобилей с ДВС слишком дорогим.

Производители призвали страны ЕС сосредоточится на инвестициях в увеличение производства электромобилей. Это позволит удовлетворить будущий спрос.

Испания уже решила перенести крайние сроки внедрения новых правил по вредным выбросам до середины 2025 года для легковых авто и до середины 2027 года для грузовиков. Тем не менее эти автомобили будут обязаны отвечать требованиям только спустя 24 и 48 месяцев соответственно после вступления в силу постановления.

Другие европейские страны также решили пересмотреть будущие ограничения для автомобилей с ДВС. Обсуждается возможность переноса внедрения норм Евро-7 на 2030 год.

Ранее Фокус сообщал, что с 1 сентября неэкологичные пассажирские транспортные средства не смогут выехать с территории Украины.